TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, растеряв часть заработанных позиций после новостей о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило вакцину PfiЕвропейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, растеряв часть заработанных позиций после новостей о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило вакцину Pfizer-BioNTech.

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