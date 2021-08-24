Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, растеряв часть заработанных позиций после новостей о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило вакцину PfiЕвропейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, растеряв часть заработанных позиций после новостей о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило вакцину Pfizer-BioNTech.