Шуваев сообщил о 11 пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области за сутки от атак Вооруженных сил Украины пострадали одиннадцать человек. Александр Шуваев сообщил, что удары затронули шесть округов региона, оказана медицинская помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему Зеленский ...
- В Екатеринбурге д...
- Премьер и президе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым