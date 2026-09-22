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Царьград

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Шуваев сообщил о 11 пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области

Шуваев сообщил о 11 пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области за сутки от атак Вооруженных сил Украины пострадали одиннадцать человек. Александр Шуваев сообщил, что удары затронули шесть округов региона, оказана медицинская помощь.

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