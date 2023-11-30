Ой! Не знал, что его разыгрывают! Панин отрекся от Украины в разговоре с пранкером Соряном

Как же быстро у беглецов из России меняется собственное мнение! Еще совсем недавно Алексей Панин выступал против России и высмеивал страну, обучая тем же вещам свою юную дочь, а уже сегодня отказался от поездки в Украину, что публика восприняла как его отречение от страны и от слов, сказанных в ее защиту ранее в интервью.