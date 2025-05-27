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Раскрыто место подготовки иностранных наемников на Украине

Раскрыто место подготовки иностранных наемников на Украине

Иностранные наемники, в том числе французы, проходят штурмовую подготовку под Киевом перед тем, как принять участие в операциях на фронте в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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