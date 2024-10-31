И снова #ДТП с перевертышем 😱😱😱 На трассе в Новоаннинском районе грузовик прилег на бок. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
И снова #ДТП с перевертышем 😱😱😱 На трассе в Новоаннинском районе грузовик прилег на бок. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.