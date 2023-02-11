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Д’Анджело Расселл: «Всегда ощущал себя альфой»

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл поделился ожиданиями от возвращения в калифорнийский клуб. «Многое произошло с тех пор, как я был здесь, не так ли? Я участвовал в Матче всех звезд, выходил в плей-офф.

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