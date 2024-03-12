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Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили две БМП ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили две БМП ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили две БМП-1 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ямполовка на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

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