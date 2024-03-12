Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили две БМП ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили две БМП-1 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ямполовка на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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