От «Града» до «Урагана»: как российские военные добивают ВСУ в приграничье

В ряде западных СМИ поспешили обвинить Россию в «сознательном затягивании переговоров», очевидно, их удивляет, что мы почему-то не побежали выполнять все желания Вашингтона, а как и положено при равнозначном общении — отстаиваем свои доводы и аргументы.