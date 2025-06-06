“Раздраженный филолог”: топ самых жутких коверканий тверских топонимов Автор фото: maxima_for Не перевелись ещё языковеды на земле русской! Правда, тонкие струны их душ могут порваться от любого неловкого “извени”.
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