Год Зеленого Дракона: как встретить, что готовить, как правильно одеться

2024 год по восточному календарю пройдёт под знаком Зеленого Деревянного Дракона. И хотя начнётся он 10 февраля и завершится аж 28 января 2025 года, многие предпочитают и в новогодний праздник вести себя так, чтобы порадовать символа грядущего года и получить от него заряд удачи.