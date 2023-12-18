Год Зеленого Дракона: как встретить, что готовить, как правильно одеться

2024 год по восточному календарю пройдёт под знаком Зеленого Деревянного Дракона. И хотя начнётся он 10 февраля и завершится аж 28 января 2025 года, многие предпочитают и в новогодний праздник вести себя так, чтобы порадовать символа грядущего года и получить от него заряд удачи.
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