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В Германии началось преследование высокопоставленных «пророссийских» политиков

В Германии началось преследование высокопоставленных «пророссийских» политиков

Партия социал-демократов, получившая в коалиции кресло федерального канцлера для Олафа Шольца, попала под пристальное внимание и расследование из-за скандала по поводу российских связей главы земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэлы Швезиг.

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