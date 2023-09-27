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Ким Чен Ын заявил о модернизации и наращивании ядерных сил

Ким Чен Ын заявил о модернизации и наращивании ядерных сил

Председатель Государственного совета КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР заявил, что стране необходимо экспоненциально нарастить производство.

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