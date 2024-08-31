В Пакистане заявили о планах террористов сорвать саммит глав государств ШОС

Террористы в Пакистане пытались сорвать проведение саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который запланирован на 15-16 октября 2024 года, заявил глава МВД страны Мохсин Накви в Сенате республики.
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