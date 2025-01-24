В Архангельской области ожидаются снегопады и гололёд

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -6,-11 градусов, а на юге региона — до -2,-7 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -6,-11 градусов, а на юге региона — до -2,-7 градусовОблачно с прояснениями.