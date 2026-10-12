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Царьград

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Питерский подрядчик пойдет под суд за хищение 5 млн при ремонте школы

Питерский подрядчик пойдет под суд за хищение 5 млн при ремонте школы

Гендиректора строительной фирмы из Санкт-Петербурга будут судить за попытку похитить 5 млн рублей при капремонте школы № 4 в Вязниках: при отделке классов и утеплении фасада он использовал более дешевые материалы, чем предусматривала смета контракта на 150 млн рублей.

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