Питерский подрядчик пойдет под суд за хищение 5 млн при ремонте школы

Гендиректора строительной фирмы из Санкт-Петербурга будут судить за попытку похитить 5 млн рублей при капремонте школы № 4 в Вязниках: при отделке классов и утеплении фасада он использовал более дешевые материалы, чем предусматривала смета контракта на 150 млн рублей.