В Торопецком округе собирают информацию для электронной Книги памяти

Администрация Торопецкого муниципального округа Тверской области проводит работу по сбору информации для электронной «Книги памяти» об участниках Великой Отечественной войны, сведения о которых отсутствуют в государственной информационной системе «Интерактивный сервис «Память народа» или являются неполными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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