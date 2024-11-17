В Торопецком округе собирают информацию для электронной Книги памяти

Администрация Торопецкого муниципального округа Тверской области проводит работу по сбору информации для электронной «Книги памяти» об участниках Великой Отечественной войны, сведения о которых отсутствуют в государственной информационной системе «Интерактивный сервис «Память народа» или являются неполными.