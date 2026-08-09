БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Драпатый дал приказ мертвецам отходить: В Белом Колодезе гарнизон ВСУ уничтожили «Солнцепеки»

Драпатый дал приказ мертвецам отходить: В Белом Колодезе гарнизон ВСУ уничтожили «Солнцепеки»

Ципсошное «сбережение жизни украинских солдат» маскирует потерю огромных территорий Харьковского приграничья Радомир Маркуш Фото: AP/TASS Западные OSINTы, позиционирующие себя как независимые верификаторы, в ночь на 4 августа выдали «аналитику», что бандеровцы якобы в спешке покинули «много серых зон» к северу от Харькова и в районе Доброполья.

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