Ципсошное «сбережение жизни украинских солдат» маскирует потерю огромных территорий Харьковского приграничья Радомир Маркуш Фото: AP/TASS Западные OSINTы, позиционирующие себя как независимые верификаторы, в ночь на 4 августа выдали «аналитику», что бандеровцы якобы в спешке покинули «много серых зон» к северу от Харькова и в районе Доброполья.