Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что не так с зависимостью России от Китая

Что не так с зависимостью России от Китая

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ На тему мнимой китайской угрозы для России я совсем недавно уже писал статью. Но там речь больше шла про угрозу возможного столкновения наших стран.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
С нашими упырями временьщиками у власти  ничего удивительного. Оно собственную жопу продаст под хрен подставит лишь бы денежку урвать.
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18 час.
Александр Григоров
О какой зависимости речь?  Нормальные экономические отношения и не только
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18 час.

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