ПРОСТО О ГЛАВНОМ На тему мнимой китайской угрозы для России я совсем недавно уже писал статью. Но там речь больше шла про угрозу возможного столкновения наших стран.
Что не так с зависимостью России от Китая
Комментарии
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Александр Ткаченко
С нашими упырями временьщиками у власти ничего удивительного. Оно собственную жопу продаст под хрен подставит лишь бы денежку урвать.
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18 час.
Александр Григоров
О какой зависимости речь? Нормальные экономические отношения и не только
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18 час.
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