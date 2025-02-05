Малком не вернется в «Зенит», петербуржцы не договорились с «Аль-Хилялем»

Сейчас игрок стоит около 25 миллионов евро Петербургский «Зенит» вел переговоры о возвращении бразильца с российским паспортом Малкома, но клуб не смог договориться об условиях трансфера «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости 5 февраля.
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