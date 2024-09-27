Россияне рассказали о своем отношении к сахару

Большинство россиян ежедневно балует себя сладким, при этом две трети недостаточно осведомлены о нормах потребления сахара: 36% опрошенных признали, что слышали об этом, но не изучали тему глубоко, а 32% не знают о рекомендуемом количестве совсем.
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