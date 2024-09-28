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Андрей Гурулев: Мы должны ликвидировать тех, кто распространяет ненависть ко всему русскому

Андрей Гурулев: Мы должны ликвидировать тех, кто распространяет ненависть ко всему русскому

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв предложил радикальное решение по Украине. Он призвал Москву перестать играть в джентльмена и действовать более решительно: "Мы чего стесняемся?" Гурулёв отметил, что Украина устраивает на территории России теракты, вторгается в приграничье, вербует школьников, чтобы те поджигали релейные шкафы на железной дороге, и даже ведут переговоры с сирийскими террористами о том, чтобы взять их боевиков в ВСУ.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  тебе, потомку  нацистов, мечтающему  об уничтожении России, призывающему  вернуть монархию в Россию в  лице  шавок  Ротшильдов самозванцев  Машки и её  жирного  сынка Гошки, вопить.
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4 час.
С
Странник
вы сами будете уничтожать, с генералом вместе, да? ну ладно генерал дебильный, вы тоже как и он по уголовке привлекались?
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3 час.
Владимир Гусев
Американцы когда то решили это просто, начав платить за скальпы краснокожих. Ну пожурили их за это слегка, НО победителей не судят.
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2 час.

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