Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв предложил радикальное решение по Украине. Он призвал Москву перестать играть в джентльмена и действовать более решительно: "Мы чего стесняемся?" Гурулёв отметил, что Украина устраивает на территории России теракты, вторгается в приграничье, вербует школьников, чтобы те поджигали релейные шкафы на железной дороге, и даже ведут переговоры с сирийскими террористами о том, чтобы взять их боевиков в ВСУ.
Андрей Гурулев: Мы должны ликвидировать тех, кто распространяет ненависть ко всему русскому
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не тебе, потомку нацистов, мечтающему об уничтожении России, призывающему вернуть монархию в Россию в лице шавок Ротшильдов самозванцев Машки и её жирного сынка Гошки, вопить.
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4 час.
С
Странник
вы сами будете уничтожать, с генералом вместе, да? ну ладно генерал дебильный, вы тоже как и он по уголовке привлекались?
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3 час.
Владимир Гусев
Американцы когда то решили это просто, начав платить за скальпы краснокожих. Ну пожурили их за это слегка, НО победителей не судят.
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2 час.
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