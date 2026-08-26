Владимирские полицейские задержали подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика

В августе в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из отдела уголовного розыска ОМВД России по Вязниковскому району и регионального УФСБ задержали 33-летнюю жительницу Вязниковского района.
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