Беглов поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией

По его словам, эта дата стала символом гордости и торжества Губернатор Северной столицы Александр Беглов 30 сентября от имени петербуржцев поздравил руководителей и жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Днем воссоединения с Российской Федерацией.
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