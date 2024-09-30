Беглов поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией

По его словам, эта дата стала символом гордости и торжества Губернатор Северной столицы Александр Беглов 30 сентября от имени петербуржцев поздравил руководителей и жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Днем воссоединения с Российской Федерацией.