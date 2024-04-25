С 1997 года пациенты обращаются в клинику «Эксимер» для исправления близорукости, дальнозоркости, астигматизма, лечения катаракты, глаукомы, косоглазия, патологий сетчатки, кератоконуса и других заболеваний глаз.
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