МИД КНДР подтвердил приоритет укрепления ядерного потенциала

Представитель МИД КНДР указал на нестабильность ситуации в сфере безопасности, обусловленную более «агрессивной» ядерной позицией США, перевооружением Японии и наращиванием вооружений Южной Кореи в рамках трёхстороннего военного сотрудничества Вашингтона, Токио и Сеула.
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