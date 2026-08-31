МИД КНДР подтвердил приоритет укрепления ядерного потенциала

Представитель МИД КНДР указал на нестабильность ситуации в сфере безопасности, обусловленную более «агрессивной» ядерной позицией США, перевооружением Японии и наращиванием вооружений Южной Кореи в рамках трёхстороннего военного сотрудничества Вашингтона, Токио и Сеула.