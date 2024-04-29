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В Пулково объяснили отказ принимать упакованный в пищевую пленку багаж

В Пулково объяснили отказ принимать упакованный в пищевую пленку багаж

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Петербургский аэропорт "Пулково" перестал принимать упакованный пассажирами в пищевую пленку багаж из-за проведения диагностических работ, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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