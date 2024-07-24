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NYT: жители Грузии сожалеют о распаде СССР

NYT: жители Грузии сожалеют о распаде СССР

Жители промышленной глубинки Грузии сожалеют о распаде СССР, пишет The New York Times.В материале отмечается, что для горожан советский период – это время оккупации и политических репрессий, однако для жителей сельской местности это было время изобилия и процветания, когда у всех была работа.

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