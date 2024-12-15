Рогов заявил, что сдавшиеся в плен военные из кураховского котла смогут выжить

Попавшие в кураховский котел солдаты ВСУ смогут сохранить жизнь только сдавшись. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.