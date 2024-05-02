Кольский полуостров: в погоне за северным сиянием

Тысячи человек ежегодно едут на Север в надежде увидеть северное сияние. Ведущий RT Эрик Фонсека Сарате не остался в стороне и отправился на Кольский полуостров, который считается одним из лучших мест для наблюдения за этим уникальным природным явлением.
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