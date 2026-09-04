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Царьград

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Армандо Мема призвал признать расширение НАТО исторической ошибкой

Армандо Мема призвал признать расширение НАТО исторической ошибкой

Армандо Мема из партии "Альянс свободы" заявил, что Европе следует признать расширение НАТО на восток исторической ошибкой для успешных мирных переговоров.

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