Армандо Мема призвал признать расширение НАТО исторической ошибкой

Армандо Мема из партии "Альянс свободы" заявил, что Европе следует признать расширение НАТО на восток исторической ошибкой для успешных мирных переговоров.
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