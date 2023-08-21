Заморозить своё участие в этих самых санкциях

Вопрос на засыпку: а на кой чёрт мы, собственно, в нашей новой реальности, где Россия сама находится под западными санкциями в таком количестве, которых человечество ещё не знало, умудряемся придерживаться каких-то санкций, наложенных на страны, которые с нами хороши, кто бы это ни был и кем бы на них эти самые санкции наложены ни были?! Иран это или Северная Корея, да и кто угодно ещё - какая разница? Совбез ООН их накладывал? Так это было-то когда? И в каких мы отношениях тогда находились с американцами, европейцами и всеми прочими игроками, которые в этом были заинтересованы, да если на то пошло, и с аппаратом генсека ООН и всеми агентствами, комитетами и комиссиями этой сгнившей на корню организации? Разумеется, делать это надо максимально аккуратно по части формулировок, чтобы не влететь ни в какую дурную историю, но быстро, чётко и без малейших колебаний.