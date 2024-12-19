Блинкен допустил налаживание при Трампе диалога России и США по Украине

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа между Вашингтоном и Москвой может быть налажен продуктивный диалог по урегулированию украинского конфликта.
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