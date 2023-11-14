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Циклон нагоняет холод: в Петербурге предупредили о снеге и гололеде

Циклон нагоняет холод: в Петербурге предупредили о снеге и гололеде

В ближайшие дни в Петербурге пройдет мокрый умеренный снег, а на дорогах появится гололедица.В центре "Фобос" рассказали о том, что в Петербурге из-за циклона, который своим центром выходит на юг Архангельской области, ожидается непогода.

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