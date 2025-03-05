Филиппо: Макрон нагнетает риторику о «российской угрозе»

Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо считает, что воинственная риторика Эмманюэля Макрона о «российской угрозе» лишь усиливает напряженность и свидетельствует о его стремлении втянуть Францию в противостояние с Россией.
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