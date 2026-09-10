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Регион 29

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Молодые исследователи разработали новую навигацию для Соловков

Молодые исследователи разработали новую навигацию для Соловков

Участники школы «Окоём» определили 37 мест для новых стендов и создали прототип сайта с картой 20 локальных гидросистем острова.

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