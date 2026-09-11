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«Душераздирающее видео»: в Троицке собака догоняла авто хозяев, которые ее выбросили

«Душераздирающее видео»: в Троицке собака догоняла авто хозяев, которые ее выбросили

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.«Брошенный пес изо всех сил гнался за машиной хозяев, которые оставили его посреди дороги в Троицке», — говорится в публикации.

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