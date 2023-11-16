Жителям района Люблино стало удобнее пользоваться электронными услугами

На портале mos.ru обновили панель управления черновиками заявлений на получение электронных услуг. Теперь горожане, в том числе жители района Люблино, при необходимости могут прервать заполнение заявки и продолжить в любое время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии