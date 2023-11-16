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Мое Люблино

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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Жителям района Люблино стало удобнее пользоваться электронными услугами

На портале mos.ru обновили панель управления черновиками заявлений на получение электронных услуг. Теперь горожане, в том числе жители района Люблино, при необходимости могут прервать заполнение заявки и продолжить в любое время.

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