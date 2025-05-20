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Экс-чиновника из Мытищ заподозрили в махинациях с жильём для мигрантов

Экс-чиновника из Мытищ заподозрили в махинациях с жильём для мигрантов

Бывший замглавы администрации города Мытищи вновь стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет России сообщил, что в отношении него и уроженки Центральной Азии возбуждены новые дела из-за подозрений в махинациях при получении жилищного сертификата на сумму более 24 миллионов рублей.

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