Экс-чиновника из Мытищ заподозрили в махинациях с жильём для мигрантов

Бывший замглавы администрации города Мытищи вновь стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет России сообщил, что в отношении него и уроженки Центральной Азии возбуждены новые дела из-за подозрений в махинациях при получении жилищного сертификата на сумму более 24 миллионов рублей.