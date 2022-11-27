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Юрий Каминский: «У спортсменов в минус 18 были обморожены щеки, страшно представить, что было бы при минус 25. Они бы пачками слегли»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что считает правильным решение об отмене гонок первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске.

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