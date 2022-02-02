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Коморы, игравшие с полевым в воротах, обратились в CAF из-за допуска переболевшего ковидом Хазри из Туниса к матчу. Глава Федерации Туниса руководит медицинским комитетом CAF

Сборная Коморских островов выразила недовольство необходимостью играть без номинального вратаря в матче 1/8 финала Кубка Африки против Камеруна (1:2).

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