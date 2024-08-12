Российские собственники КИК задумались о смене налогооблажения

Российские владельцы контролируемых иностранных компаний (КИК) готовятся к повышению фиксированного налога на доходы («паушального взноса»), который они платят с прибыли этих организаций, об этом Forbes рассказали в крупных консалтинговых компаниях.
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