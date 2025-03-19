Эксперт назвал среднюю стоимость строительства дома в России

Строительство частного дома под ключ в 2025 году россиянам обойдется в 40–55 тыс. рублей за 1 кв. м. Это усредненный показатель, так как цена зависит в том числе от региона, используемых материалов, загруженности строительных бригад, рассказал «Известиям» эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев 19 марта.