Барнаул вошел в число лучших российских городов для семейного отдыха

Жителей и гостей города привлекают ухоженные скверы, протяженная набережная вдоль Оби и уникальный реликтовый сосновый бор Барнаул оказался среди городов-лидеров для активного и познавательного отдыха семей.
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