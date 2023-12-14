Сытная, весёлая, эксклюзивная. Ямальская ярмарка салехардцев и накормила, и развлекла

День рождения нашего округа горожане праздновали на улице Ленина и в Городском саду, где в субботу и воскресенье их ждали разнообразные торговые ряды, концерт, катания на оленьей упряжке, почта Деда Мороза и другие развлечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии