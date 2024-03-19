Объявлен сезон охоты на элитные части самостийной армии и их западных инструкторов Говорун и вещатель «перемог» оперативно-стратегической группировки, которой командует генерал-неудача Тарнавский, Лиховой подал в отставку.
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