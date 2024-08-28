МО РФ обнародовало архивные документы об освобождении Западной Украины

Минобороны РФ в день 80-й годовщины освобождения Западной Украины запустило новый исторический проект, в который вошли рассекреченные архивы о подготовке, а также проведении Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции.
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