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Царьград

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Цыбульский поздравил три колледжа Поморья с юбилеями

Цыбульский поздравил три колледжа Поморья с юбилеями

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил с юбилеями три учреждения среднего профессионального образования: Архангельскому педагогическому колледжу исполнилось 95 лет, Северодвинскому техникуму социальной инфраструктуры — 80, а техникуму строительства и городской инфраструктуры — 65.

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