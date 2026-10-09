Цыбульский поздравил три колледжа Поморья с юбилеями

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил с юбилеями три учреждения среднего профессионального образования: Архангельскому педагогическому колледжу исполнилось 95 лет, Северодвинскому техникуму социальной инфраструктуры — 80, а техникуму строительства и городской инфраструктуры — 65.
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