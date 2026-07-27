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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» работает над трансфером Хендерсона. «Брентфорд» может отпустить 36-летнего хавбека бесплатно

« Челси » может подписать  Джордана Хендерсона . Лондонский клуб лидирует в борьбе с другими клубами АПЛ за 36-летнего полузащитника, которого « Брентфорд » может отпустить бесплатно, сообщает The Athletic.

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