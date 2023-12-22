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Общественная палата придумала, как повысить рождаемость

Снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка, ввести отцовский капитал и освободить пап трех и более детей до 16 лет от призыва и мобилизации предложили в Общественной палате России.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Мотивировать надо молодежь, например квартиры по льготным ценам,да и работа нужна что отцу что матери,хорошо оплачиваемая,поддержка матерей во время декретного и послеродовых отпусков,когда народ поймет что о них заботятся тогда и рождаемость повысится,а иначе так и вымрем
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