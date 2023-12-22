Общественная палата придумала, как повысить рождаемость

Валерий Ребров

Мотивировать надо молодежь, например квартиры по льготным ценам,да и работа нужна что отцу что матери,хорошо оплачиваемая,поддержка матерей во время декретного и послеродовых отпусков,когда народ поймет что о них заботятся тогда и рождаемость повысится,а иначе так и вымрем