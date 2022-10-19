Закон, порядок, государство

690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Там всегда готовы к любой ситуации,молодцыВоенные коммуналь...
  • Степан Капуста
    Сколько можно унижать Российскую Армию? С миру по нитке - голому рубаха. Так, что-ли? Какой идиот допускает такие пуб...Партию медикамент...
  • Владимир Петров
    По законам ЧС вышак всем наркодилерам и боссам давать.В Нижегородской о...

Глава ПФР сделал важное заявление по росту выплат у миллионов россиян

Глава ПФР сделал важное заявление по росту выплат у миллионов россиян

Глава Пенсионного фонда Росси сделал важное заявление по росту выплат у миллионов россиян. О том, что ждет фонд в ближайшем будущем, и как это отразиться на жизни граждан страны, рассказал в интервью ТАСС временно исполняющий обязанности председателя правления ПФР Сергей Чирков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх