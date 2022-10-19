Глава ПФР сделал важное заявление по росту выплат у миллионов россиян

Глава Пенсионного фонда Росси сделал важное заявление по росту выплат у миллионов россиян. О том, что ждет фонд в ближайшем будущем, и как это отразиться на жизни граждан страны, рассказал в интервью ТАСС временно исполняющий обязанности председателя правления ПФР Сергей Чирков.